Casa de madeira tem sala integrada à cozinha

A fachada principal da residência é caracterizada pela forma tradicional do telhado de duas águas de planos inclinados assimétricos, pelo revestimento de madeira e pelo jardim frontal. A cobertura e as superfícies laterais são revestidas de chapas de zinco de cor cinza, que combinadas com a forma assimétrica, realçam o caráter contemporâneo do edifício. A residência é composta ainda de uma segunda construção, que abriga a garagem.