Uma casa de campo rústica e acolhedora!

Campos do Jordão, no interior de São Paulo, é considerada a Suíça brasileira, devido a uma estratégia de marketing baseada na sua arquitetura tardia inspirada no estilo das construções europeias e pelo seu clima mais frio do que a média brasileira. A cidade está localizada a uma altitude de 1628 metros no maciço da Serra da Mantiqueira, uma das mais elevadas cadeias montanhosas do país, sendo portanto, o mais alto município brasileiro, o que lhe garante o título de estância climática. Devido a estas peculiaridades, a cidade atrai uma grande quantidade de turistas que visitam a cidade em busca do charme do inverno e para gozar do frio e do clima europeu, principalmente no inverno, no mês de Julho.

Nesta região cheia de encantos, encontramos entre tantos atrativos esta casa rústica de autoria de Liliana Zenaro Interiores, que apresenta uma volumetria marcante devido à inclinação acentuada da cobertura e uma materialidade igualmente marcante devido ao uso intensivo de tijolos à vista. No interior predominam os móveis simples e de madeira, que dão um toque rústico aos ambientes.

Convidamos você a nos acompanhar neste tour pela casa de estilo rústico e encantadora, que certamente despertará o desejo de muitas pessoas que adoram gozar o inverno em ambientes aconchegantes e sofisticados, rodeados de uma paisagem igualmente estonteante. Nosso tour está apenas começando.