Casa tem jardins por todos os lados e até cascata no corredor

No interior da casa, conhecemos um dos belos pátios internos utilizados para trazer a presença das plantas à decoração da casa. Estruturada sem paredes, a sala de jantar é configurada por uma pequena mesa circular cercada de macias cadeiras. O piso de laminado no interior dialoga muito bem com o espaço do jardim de inverno no ambiente exterior.

A ligação com a sala de estar é feita com um amplo armário inferior de madeira maciça, tendo no amplo sofá a divisão dos espaços. Em todos os detalhes podemos conferir a presença da madeira decorando, conferindo uma elegância muito especial aos ambientes.