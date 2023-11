Confira a Diferença entre Quartzo e Quartzito + 14 Inspirações de Ambientes com Quartzo e Quartzito

São muitas as opções de pedras disponíveis no Brasil para utilizar em projetos arquitetônicos. Além dos populares granitos, encontramos por aqui em abundância vários tipos de mármores e ardósias. Porém, uma pedra também facilmente achada no território brasileiro, mas que ainda não é tão explorada, é o quartzito. Você já conhece essa pedra?

Se a resposta for “não”, saiba que isso é comum, mesmo ela sendo uma pedra em abundância por aqui. Isso porque esse tipo de pedra é muito resistente, o que torna sua extração da natureza difícil e bastante dispendiosa. Mas com a tecnologia que temos atualmente, isso está mudando.

Para apresentar o quartzito a mais pessoas, preparamos este livro de ideias, onde respondemos as perguntas mais comuns feitas sobre essa rocha forte. Continue lendo para saber o que é o quartzito, qual a diferença entre diferença entre quartzo e quartzito, quais as vantagens e desvantagens desse material, qual o preço médio e, claro, conhecer algumas inspirações lindas usando essa pedra.