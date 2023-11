Dicas de Como Escolher Portas para Sala | Mais Lindas Ideias com Portas de Madeira

O Feng Shui é uma técnica chinesa usada para harmonizar ambientes, principalmente em casas e apartamentos.

De acordo com o Feng Shui, a energia vital, também chamada de chi , está presente nos cômodos de uma residência através dos móveis, itens decorativos, projetos arquitetônicos e decorações. Por isso, a técnica busca criar um ambiente com energia equilibrada.

Entre os detalhes arquitetônicos que possuem grande importância para os que acreditam nesse equilíbrio energético estão as portas. Para os seguidores do Feng Shui, as portas são a entrada e o acesso das energias vitais para o cômodo.

Mas se você é daqueles que não acredita nas técnicas de Feng Shui, de qualquer forma, precisa concordar que, para qualquer pessoa, as portas representam o início de um ambiente e podem simbolizar acolhimento. Por isso são importantes em qualquer residência.

Vários modelos e tipos de portas e janelas estão disponíveis em lojas especializadas. E vamos ajudar você a descobrir qual o modelo de porta é o ideal para o seu ambiente!