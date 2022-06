Da fachada moderna à mini-piscina, essa casa vai te deixar apaixonado

Quem nunca ficou boquiaberto ao ver uma casa de fachada moderna? Belíssimas e desenhadas para atender todas as necessidades diárias dos moradores, muitas vezes as casas de estilo moderno trazem algumas incertezas quanto ao acolhimento e conforto oferecidos em seu interior. Esta incerteza é incomum especialmente em construções inovadoras, onde soluções simples são confundidas com desconforto.

Para desmistificar a associação das ideias modernas às soluções desconfortáveis, trouxemos um belo projeto do arquiteto mexicano Santiago Pardo. Com uma belíssima fachada e linhas retas estruturadas em pedras, esta casa nos revelará um interior onde, mesmo entre espaços limitados, ótimas soluções confortáveis foram somadas para oferecer um acolhimento delicioso a todos os que habitam e visitam o lar.

Quer saber um pouco mais sobre este excelente projeto? Então siga conosco por esta deliciosa viagem onde a simplicidade encontra a modernidade e o acolhimento.

Aproveite a visita e inspire-se!