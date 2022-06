A piscina dessa casa em Belo Horizonte é de cair o queixo

A residência foi implantada em forma de U, dando origem ao pátio central. As coberturas das alas laterais, de apenas um pavimento, foram convertidas em terraços-jardins, ampliando assim as áreas verdes livres. Os terraços-jardins servem como áreas de estar ao ar livre e como mirantes, já que a residência está situada no alto de uma encosta e está voltada para a paisagem natural circundante. O terraço jardim integra um dos cinco pontos da arquitetura moderna, difundidos por Le Corbusier, com a função de recuperar na cobertura do edifício o espaço verde no terreno ocupado pelo edifício.