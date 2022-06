Quentinha e linda, casa rústica mistura pedras e madeira

A simplicidade frontal, onde a aridez do solo foi aproveitada com um conjunto de plantas regionais, tem um contraponto perfeito neste amplo terreno perfeitamente preparado para o cultivo de um confortável espaço gramado. Para que isto fosse realizado, a consultoria com um profissional paisagista foi realizada para dar ao solo os nutrientes necessários, bem como encontrar no cultivo de plantas nativas a facilidade necessária para manter o jardim sempre belo.

Na estrutura da casa, podemos notar a fundação feita com pequenas estruturas de pedras, sobre as quais o piso foi desenhado com granito, oferecendo ótima combinação visual com as amplas portas envidraçadas corrediças.

Natureza, elegância e harmonia marcam o contorno da estrutura, resultando em um conjunto incrível em todos os seus detalhes.