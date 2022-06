Casa argentina mistura os estilos clássico e moderno

Fugir aos padrões é uma opção realmente interessante para quem busca se destacar. Quando buscamos este destaque em nossa moradia, o resultado é uma estrutura residencial que chama a atenção de quem transita pelos arredores. Um ótimo exemplo disto é o projeto que veremos hoje.

Com linhas amplas e um desenho que remete à soma do estilo clássico com o moderno, a casa projetada pelo arquiteto argentino Rubén Orlando Sosa, nos chama a atenção por sua imponência estrutural, onde, no jardim, podemos notar suas amplas paredes com desenhos que têm como referências as fortalezas de castelos medievais.

Em sua estética moderna, mas de linhas clássicas, notaremos no interior da residência, uma ampla claraboia centralizada com desenho piramidal que nos traz um visual realmente singular, permitindo que o céu seja apreciado a partir dos ambientes internos, bem como a iluminação ampla do interior da residência.

Estes e outros interessantes detalhes de resultados únicos poderão ser verificados no conjunto de imagens que notaremos a seguir, em mais um passeio delicioso rumo aos projetos que nossos talentosos profissionais desenham. Reserve alguns minutos e junte-se a nós. Temos a certeza de que valerá muito a pena.

Inspire-se!