Piscina: um luxo para a sua casa

No Brasil, devido ao clima tropical e consequentemente ao calor, o programa “ir à praia” é algo muito comum entre os brasileiros, principalmente no verão. Porém, infelizmente nem todos tem acesso à uma praia justamente por morarem em cidades longe da costa. Às vezes, ir à praia pode demorar horas já que é preciso pegar o carro e encarar a estrada. Nesse caso, o programa “ir à praia” vira “ir à piscina”, o que é sempre uma boa idéia, pois é tão refrescante quanto. Para aqueles que moram em apartamento, o ideal é poder desfrutar de uma piscina nas áreas comuns do condomínio, mas para aqueles que moram em casa, ter uma piscina própria é um luxo máximo! Quem nunca sonhou em dar aquele mergulho numa noite quente de verão sem se preocupar com a vizinhança ou com os olhares curiosos? Ou então, em nadar após um dia longo de trabalho para desestressar e clarear a mente? Ao morar numa casa, isso torna-se possível, basta ter uma piscina no jardim! O design da piscina pode (e deve) variar de acordo com a arquitetura da casa e com o gosto do seu dono, mas normalmente, as piscinas possuem um formato retangular com uma gradual profundidade.

Se você pensa em ter uma piscina em casa, pode se inspirar com alguns dos designs desse livro de idéias, mas o importante é lembrar que, independente do tamanho disponível no seu quintal para instalar uma piscina, ela é sempre uma garantia de diversão para família e amigos, ainda mais se acompanhada de uma boa churrasqueira!