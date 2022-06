Apartamento clarinho em Belo Horizonte vai te inspirar a reformar o seu

No quarto do casal, o estilo clássico prevalece em muitos de seus elementos. Para deixar o quarto mais aconchegante, a arquiteta o decora com muitas almofadas, mantas, um tapete por quase toda sua extensão e cortinas translúcidas de piso a teto, dando uma atenção especial ao detalhe do trilho embutido, que deixa o quarto ainda mais sofisticado.

Para a iluminação há a possibilidade de ter-se luz mais ou menos direta e um lustre clássico, como o que vimos na sala de jantar, é posicionado de uma forma menos habitual e portanto super original. Nas paredes foram instalados de um lado papel de parede com um padrão sóbrio, e de outro um painel em madeira com acabamento branco para instalação de TV e nichos decorativos.