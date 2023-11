Inspirações Mais Perfeitas com Armário de Cozinha | 36 Ideias de Ambientes com Armário de Parede

Já fizemos aqui no site da homify um artigo especial sobre as 13 ideias do que não podem faltar em uma cozinha planejada.

Ao planejar a cozinha dos sonhos, a maioria das pessoas, sem dúvidas, não deixa fora da lista os armários de parede, sejam eles balcões ou aéreos.

O armário de parede é um móvel versátil e indispensável para otimizar a área do ambiente e possibilitar o armazenamento de objetos.

Por poder ser planejado e feito sob medida, o armário de parede é multitarefas. Por isso, é encontrada em muitos ambientes, além da cozinha, e em diversas configurações, cores, materiais e tamanhos.