Tipos de Vidro + 20 Ideias Perfeitas com Janela de Vidro

Muito comum em fachadas de prédios, principalmente empresariais, o vidro reflexivo fica parecido com um espelho para quem olha da área externa durante o dia. Por conta dessa característica, ele mantém a área interna do ambiente com privacidade e mais protegido da temperatura externa.

Ele é mais utilizado em construções empresariais que não funcionam de noite porque, se o espelhamento for feito com uma película, no escuro, o efeito se inverte e quem está do lado de fora consegue ver a área de dentro se o ambiente estiver com a luz acesa.