Conheça Todos os Diferenciais da Telha Shingle + 13 Inspirações Maravilhosas com Telhado Shingle

O preço médio do metro quadrado desse tipo de telha está em torno de R$120. Mas é claro que esse valor varia muito dependendo da quantidade comprada e da cor da telha.

Além da telha, ao construir um telhado shingle, será necessário gastar com a estrutura do telhado, que, se for feito em madeira, terá um custo médio de R$25 o metro quadrado, e com a mão de obra, que possui grande variação de local para local.