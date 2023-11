20 Ideias com Soleira | Conheça os Tipos de Soleiras e Dicas de Como Combinar Soleira de Porta

O ideal é chamar um profissional especialista em colocação de azulejos e pedras para instalar a soleira nas portas.

Para fazer essa instalação, o profissional irá começar medindo o espaço em que a soleira será colocada, geralmente no mesmo tamanho do batente da porta. Com esses dados em mãos, ele irá preparar a pedra no tamanho necessário e colocar no local indicado usando argamassa.

Depois disso, basta esperar alguns dias para secar e pronto, a instalação da soleira de porta estará feita.