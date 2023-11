Inspire-se com 24 Ambientes Com Cristaleira de Madeira | Ideias com Cristaleira de Madeira com Vidro

Os copos, taças, objetos decorativos e peças em cristal merecem um lugar de destaque na decoração do ambiente.

Já falamos por aqui no site da homify sobre as cristaleiras e demos várias dicas importantes para quem quer usar esse móvel na ornamentação do cômodo.

As cristaleiras podem ser encontradas e feitas em vários materiais, mas o tipo que tem um lugar garantido no coração (e nas salas de jantar) dos brasileiros e dos arquitetos, sem dúvidas, é a cristaleira de madeira.

E esse amor não é por menos: A cristaleira feita de madeira é clássica, atemporal e, com certeza, merece este livro de ideias totalmente dedicado a ela!