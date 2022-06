9 ideias para decorar espaços pequenos

Muita gente se vê às voltas com desafios relacionados à falta de espaço em casas e apartamentos pequenos. Driblar esses problemas exige criatividade, investimento e, se possível, a ajuda de um arquiteto.

Encontrar essas soluções exige uma reflexão sobre o espaço disponível, o seu uso atual e a sua perspectiva de uso mais otimizado e funcional. É preciso também planejamento para que as etapas do trabalho possam ser realizadas a contento e no tempo estimado. E, antes de tudo, pesquisa, para que se descubra as melhores alternativas de aproveitamento do espaço.

Tendo isso em vista, fica mais fácil imaginar e concretizar as mais variadas possibilidades de utilização de cada espaço da casa dentro do orçamento e de acordo com o estilo desejado. O importante é procurar ver o espaço sob uma perspectiva nova e concluir – ou intuir – o que precisa ser feito.

Conheça a seguir algumas alternativas para a otimização dos espaços pequenos, especialmente aquelas que envolvem mobiliário e outros recursos de decoração.