Antes e depois: a reforma completa de um antigo apê

Não há nada melhor do que conhecer e valorizar as experiências e obras brasileiras para ter contato com soluções que funcionem em nossa realidade. Ainda mais quando temos a oportunidade de acompanhar o processo e pensamento que envolveram uma grande obra de transformação e reprogramação de ambientes.

A partir deste projeto que traremos hoje, será possível desfrutar desta deliciosa análise entre o Antes e Depois. Procure perceber cada sutileza e olhar, que deram nova vida a um apartamento que já não parecia ser capaz de acompanhar as grandes tendências de design ou tornar-se um lar verdadeiramente encantador.

Localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e projetado por Lucio Nocito Arquitetura e Design de Interiores, este espaço nomeado de Apartamento Bretanha é o exemplo perfeito para quem busca uma renovação em seu próprio lar. Sua reforma total atendeu às novas necessidades dos moradores com a finalidade de modernizar todos os ambientes e acrescentar facilidades e soluções práticas. Para tanto, optou-se por demolir um dos quartos adjacentes à sala de estar e assim ampliá-la e renová-la.

A partir disso e com a incorporação do espaço da antiga varanda, foi possível realizar um living iluminado, fresco e contemporâneo. O resultado final é espaçoso, com acabamentos perfeitos e totalmente impecáveis em cores claras e materiais nobres. Sem mais palavras, apenas aproveite e descubra por si mesmo. Um Antes e Depois completo e totalmente inspirador!