Como Escolher o Balcão de Banheiro + 22 Inspirações de Balcão para Pia de Banheiro

O banheiro é um dos cômodos que mais se adaptou com o passar do tempo para ficar mais adequado para as necessidades diárias dos moradores de uma casa ou apartamento.

Se antigamente ele era tido mais como uma área sem importância, que não necessitava de atenção na hora de pensar na decoração, hoje o banheiro está presente em vários projetos feitos pelos designers.

E não é por menos: Atualmente o banheiro é considerado um ambiente dedicado ao bem-estar e relaxamento de quem possui um dia a dia corrido.

Entre os móveis indispensáveis para tornar o banheiro ainda mais aconchegante, bonito e bem decorado, o principal é, com certeza, o balcão de banheiro.

O balcão para pia de banheiro tem função decorativa, mas também é muito importante para manter a organização e tornar o cômodo funcional.

Por conta de toda essa importância, montamos este guia para ajudar você a escolher o modelo perfeito de balcão para o seu banheiro.