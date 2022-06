6 dicas para escolher o terreno certo para sua casa

Às vezes, algumas pessoas passam maior parte da vida desenhando e remodelando a casa dos sonhos. Claro, que é importante cada etapa, mas antes de concretizar esse desejo é necessário escolher um terreno que seja adequado, porém não só ao lado financeiro, assim como também ao que você espera da sua nova residência: região, vizinhança e facilidade de localização.

Procure pensar e analisar no tipo de moradia que deseja ter, por exemplo, térrea, com piscina, pomar ou com uma área esportiva, um jardim espaçoso, casa extra para convidados, entre outros detalhes. Entretanto, o mais importante de tudo é a escolha do terreno, ou seja, a característica do solo: se você optar por um solo pedregoso – vai dificultar a escavação de fundações profundas; arenoso não é recomendado para grandes construções, às vezes, é necessário fazer a troca do solo e acaba aumentando o orçamento da obra. É importantíssimo prestar muita atenção à inclinação do terreno. No geral, isso não impede a construção, mas requer soluções arquitetônicas especiais no seu projeto, por isso, é fundamental contratar um engenheiro ou um arquiteto.

Agora, confira algumas dicas para escolher o terreno adequado para construção da sua casa e seja feliz!