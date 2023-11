Tapete tipo Persa | 16 Lindas Ideias de Ambientes com Tapete Persa

Por ser uma peça cara, é bom tomar alguns cuidados para manter seu tapete persa sempre perfeito.

Para limpar um tapete persa no dia a dia, basta usar o aspirador de pó para remover a poeira e a sujeira. Uma dica é passar o aspirador sempre no mesmo sentido para evitar estragar as tramas do tapete.

Já quando é necessário fazer uma lavagem mais pesada para remover alguma mancha ou sujeira, o indicado é usar uma mistura de água e sabão neutro para esfregar o tapete de maneira delicada com uma esponja. Depois de remover a espuma com a ajuda de água, é preciso deixar o tapete secando na sombra até estar completamente seco.