Escadas que conectam andares e decoram espaços

Quem não lembra de cenas clássicas do cinema onde a tão esperada diva desce as escadas a passos lentos, deslumbrando uma multidão que a aguarda no andar inferior? Escadas não são meramente pontes que ligam dois andares diferentes: na arquitetura contemporânea, elas muitas vezes se apresentam de maneira tão escultural, que podem ser confundidas com obras de arte. O design das escadas varia muito conforme o tipo de proposta do ambiente e a maneira como ela é inserida ali: se o espaço é pequeno, tendem a ser mais simples, estreitas e inclinadas, ou até mesmo em espiral. Para os que possuem cômodos com grande disponibilidade para receber uma escada monumental, não existem limites na hora da criação: de formas arredondadas à complexas estruturas metálicas, esse item tão importante vêm ganhando mais atenção e detalhes a cada dia.

Neste livro de idéia, vamos apresentar a você alguns modelos de escadas para você se inspirar na hora de escolher a sua. De idéias tradicionais às mais modernas, confira abaixo os exemplos selecionados por nossa equipe de experts.