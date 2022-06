Baixe a conta de luz: mudanças simples trazem muita economia

Se antes as geladeiras também eram vilãs do consumo de energia, agora elas estão mais amenas e controladas nesse sentido. Depois da criação do selo Procel, que assegura o consumo de cada aparelho assim que sai da fábrica, todos os fabricantes foram obrigados a seguir normas rígidas para garantir menores gastos energéticos. Segundo uma publicação do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), uma geladeira de 2 portas frost-free tem o gasto médio de 56,88 kWh ao mês, já uma geladeira de 2 portas comum, gasta em média 48,24 kWh por mês. Um freezer, por sua vez, gasta 47,55 kWh no mesmo período. Pode parecer pouco, mas se somados, o consumo já bate pelo menos 30% do consumo inteiro de uma casa. Apesar das novas tecnologias, é possível ajudar a diminuir o consumo com algumas atitudes diárias, como limpezas periódicas, desgelo regular no caso de geladeiras e freezers comuns e também não permitir que a geladeira fique vazia. Evitar o hábito de abrir a geladeira só para dar uma olhada também ajuda a economizar energia.

