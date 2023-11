Guia Completo Sobre Porcelanato 3D + 22 Ideias com Revestimento 3D de Porcelanato

Na realidade o porcelanato líquido não é realmente um tipo de porcelanato. O porcelanato tradicional é uma placa de cerâmica. Já o porcelanato líquido é feito com resina, como epóxi ou poliuretano. Mesmo assim, esse material ficou conhecido como “porcelanato líquido” porque, quando bem instalado, consegue imitar muito bem o efeito do porcelanato.

O porcelanato líquido 3D, diferente do porcelanato 3D normal, não é tridimensional. Com esse tipo de material é possível criar lindas paisagens diretamente no chão, já que ele não possui emendas. Por isso, geralmente, o porcelanato líquido 3D é usado para formar um desenho com efeito de ilusão de ótica.