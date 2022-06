6 dicas simples para saber qual escada escolher

As escadas de metais têm como principais vantagens o fato de serem montadas no ambiente em que ficarão. É possível encomendar a peça sob medida na fábrica e ela chegar exatamente com o tamanho correto, para montar bastam alguns funcionários. Geralmente, algumas fábricas enviam pessoas especializadas para a montagem. Tudo isso, em relação às escadas de concreto e madeira fazem que as de metal saiam na frente. O tempo para que ela fique pronta é também uma vantagem que faz com que muita gente dê preferência à essa peça. Porém, entre tantas vantagens, algumas desvantagens seriam mais que previstas; como, por exemplo, o fato dessa escada fazer muito mais barulho em relação a qualquer outro material. É perfeitamente possível saber quando uma pessoa sobe ou desce as escadas. Sua manutenção também deve ser feita regularmente, dependendo do modelo e da intensidade da circulação da área instalada. No Brasil, o custo desse tipo de escada ainda compete frente à frente com outros materiais pois a mão de obra é escassa.