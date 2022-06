Uma residência de duas faces

Essa residência histórica da década de 20 foi transformada em uma fascinante moradia contemporânea. A remodelação da obra tem o cuidado de manter determinados aspectos históricos da arquitetura e o resultado é uma casa com duas faces, literalmente. As intervenções são marcantes e presentes, e ao mesmo tempo há a delicadeza em preservar a importância de uma época. Localizado na Alemanha, a obra data do ano de 1921 e sua remodelação começou em 2009 sob o comando do escritório 28˚ Architektur.

As alterações da reforma contam com uma extensão da casa a partir de uma estrutura independente surpreendente e total restauração interna de acabamentos. Após sua ampliação, a residência totalizou generosos 345m². Surpreenda-se com a abordagem arquitetônica desse edifício!