7 dicas para deixar a casa limpa e saudável

A casa é um dos locais mais importantes para uma pessoa. Afinal, é o seu refúgio depois de um longo dia de trabalho. A sua residência é como um corpo, pois necessita de cuidados. Assim, como costumamos fazer check-up médico, ou seja, o mesmo acontece com a estrutura externa e interna da casa – ela precisa de um geobiologista. A Geobiologia é uma técnica que é capaz de tornar o ambiente em que você vive saudável e livre de energias negativas. No entanto, a técnica é diferente do Feng Shui. O estudo é focado nas relações do meio ambiente com as pessoas de uma forma geral.

Manter o seu espaço saudável e limpo previne muitas doenças, mas, além de prevenir doenças – um ambiente equilibrado energeticamente previne outros males do cotidiano. É importante morar em um espaço organizado, limpo, e com boa energia. Parece besteira, mas a forma que você trata seu lar pode influenciar sua saúde: mental e física. É comprovado o benefício da luz natural, principalmente pela manhã, então, assim que acordar abra as janelas.

Nesse artigo, você encontrará alguns desses detalhes para manter sua casa saudável – uma pequena lista de coisas e lugares que mesmo após uma ótima faxina, ainda, pode conter pequenos detalhes prejudiciais. Confira!