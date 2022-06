7 dicas simples para ter flores em casa

Flores são maravilhosas alternativas na hora deixar a residência num clima aconchegante, além de transmitir alegria e paz. Na verdade, não importa qual seja a estação do ano, manter flores naturais em casa é sempre uma ótima opção para manter o ambiente em harmonia.

Porque não há nada mais agradável e bonito nos ambientes internos do que decoração com flores naturais. O que não falta é espécie para compor o seu décor. As flores podem ser das mais variadas, assim como as artificias, principalmente pelo seu aspecto real. Se você não é uma pessoa que tem o costume de regar as flores, uma dica é investir nos arranjos artificias, pois oferece charme e beleza com mínimo esforço.

Um estudo curioso da Flowers and Plants Association diz que, algumas flores naturais, como rosas e lírios, liberam aromas que estimulam as substâncias químicas no nosso corpo relacionadas ao prazer – estes hormônios se chamam endorfinas. Por isso o corpo e mente acabam entrando em um processo de relaxamento. Com esta descoberta científica vale muito mais a pena decorar a casa com flores naturais e ter um resultado de um ambiente cheio de vida, alegre e tranquilo.

Confira algumas dicas para decorar sua casa com flores em qualquer estação do ano.