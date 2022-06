Escadas de madeira: 6 ideias criativas para o seu projeto

Notá-se que no projeto não foi utilizado corrimão, assim a escada está fixa na parede. O projeto de uma sempre será feito em função do tipo do imóvel e da sua utilização. Por exemplo, uma escada em uma escola infantil deve ter características diferentes das de uma escada em uma casa, ainda, assim a escada também precisa ser pensada em casa tenha criança em casa. Dessa forma, é responsabilidade do autor do projeto especificar itens, como: largura, inclinação, dimensões dos degraus, posicionamento no ambiente, tipo e material dos corrimãos, entre outros, levando em conta, sempre, quem irá utilizar a escada.

O projeto foi desenvolvido por SALA2 Arquitetura e Design, locazado em São Paulo.