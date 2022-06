Top 5: casas geniais e reformas incríveis

O seu banheiro está precisando de uma renovada rápida? Isso é muito mais fácil do que parece! E nem sempre significa gastos elevados ou muita demanda de tempo. Descubra agora algumas dicar para mudar os ares do seu banheiro em um piscar de olhos!

A primeira coisa a fazer é caprichar na limpeza. Boxes, azulejos, metais – tudo isso pode ficar de cara nova com uma limpeza e polida minuciosa e com os produtos certos. Também o chuveiro pode se beneficiar de uma limpeza periódica que vai melhorar o fluxo da água.

A seguir, você pode investir na pintura de gabinetes e paredes de alvenaria, mudando toda a atmosfera do banheiro. O segredo é escolher a cor certa entre cores quentes e frias de modo a se conseguir o efeito desejado para o espaço.

Personalizar a área do chuveiro também é capaz de transformar o ambiente completamente. Assim como utilizar prateleiras em locais pouco usados como acima da porta, acima do vaso sanitário e acima do suporte para toalhas.

Já para dar um toque decorativo diferente e agradável, plantas, flores, quadros e pôsteres podem fazer toda a diferença. Apenas lembre-se de que a umidade e o calor podem afetá-los e, por isso, é preciso ter cuidado permanente com as condições climáticas do banheiro, arejando-o e desumidificando-o.