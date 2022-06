Pouco espaço, boas ideias: cabe tudo neste apê de 75 m²!

Hoje no homify mostramos a decoração de um apartamento pequeno – com 75 m². O objetivo foi otimizar o uso do espaço e conceder um aspecto pessoal a moradia, atendendo soluções práticas de habitação. A arquiteta Emmanuelle Eduardo buscou atender os desejos pessoais do morador, enquanto mantém sua linguagem contemporânea e elegante.

A tendência de viver em apartamentos pequenos vem aumentando. Constantemente há a necessidade de buscar soluções engenhosas e inventivas para a otimização do espaço, já que nem sempre é possível arcar com os custos de uma área tão extensa. Além disso, é importante alcançar certa flexibilidade que nos permita transformar os ambientes de acordo com os mais variados usos do cotidiano. Tal flexibilidade pode aparecer tanto no formato de uma sala capaz de abrir-se ou fechar-se, quanto em um escritório que se converta em quarto de visitas. Boas ideias combinadas a acabamentos clean e modernos é o que você vai conferir no projeto a seguir!