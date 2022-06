Com apenas 50 m², apartamento tem décor de revista

Como dissemos no início do artigo, a aposta na iluminação natural em pequenos espaços é fundamental. Além de proporcionar um ótimo arejamento e aquecimento no ambiente, a utilização da iluminação natural elimina grandes focos de sombra no interior do lar.

Neste projeto, a ampla janela lateral oferece uma rica presença de luz natural para o interior do espaço. A distribuição dos móveis e objetos em de forma bem equilibrada na sala de estar, possibilitou uma fluidez muito interessante e, principalmente, confortável para a moradia. Notamos ainda uma transição suave entre os tons claros compostos por branco, palha e madeira, resultando em um ambiente perfeitamente confortável.