Reforma cria um um jardim dos sonhos

É verdade que a vida urbana é muito mais prática e condizente com a atualidade, já que o dia-a-dia é mais tranquilo quando temos proximidade ao trabalho, escola e facilidades. No entanto, é natural que sintamos falta da natureza na correria da cidade grande. Para solucionar esse anseio pelo contato com o verde, não há nada mais cômodo e desejável do que ter acesso a um jardim! Como nem sempre a rotina nos deixa tempo para cuidar do mesmo, frequentemente temos que recorrer aos profissionais do paisagismo. Hoje mostramos a incrível transformação de um jardim residencial que deixou de ser uma área esquecida da casa e ganhou seu devido valor.

A autora do projeto é a profissional Kelly Abramo, que com muita criatividade reinventou a área externa deste loft. Em seus projetos, sua maior preocupação é garantir a satisfação e conforto do cliente através da implementação de jardins internos ou externos. A fim de certificar um resultado positivo, é necessário estar consciente do valor que a natureza tem em nossas vidas e, portanto ir em busca de soluções capazes de integrar o meio ambiente no meio urbano, levando em consideração os benefícios que a fauna e flora trazem à saúde. Confira a seguir como a paisagista trouxe vida e dinamismo a um jardim que antes estava inativo!