Esta Reforma Uniu o Melhor de Dois Mundos: a Casa Aconchegante e o Escritório Multifuncional!

Um escritório comercial pode ser tão aconchegante e agradável quanto uma casa acolhedora – e é isso que demonstra o projeto de reforma desenvolvido pelo Estúdio Mood, escritório de arquitetura e design de interiores sediado em São Paulo. O projeto de reforma de um sobrado de 125m² , localizado no Pacaembu, bairro da capital paulista, transformou o imóvel em um escritório multifuncional incrível!

Com uma proposta de manutenção da arquitetura original da casa, a fachada de tijolinho e a escadaria interna, assim como as esquadrias, foram todas restauradas. Mas os ares de modernidade do escritório podem ser conferidos nos tetos coloridos em um tom de terracota e em um surpreendente jardim horizontal no teto do hall de entrada. Confira!