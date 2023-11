Piso Carpete de Madeira | 17 Ambientes Maravilhosos com Carpete de Madeira

O ideal é sempre chamar um profissional colocador de piso para instalar qualquer tipo de revestimento. Porém, entre as opções de pisos, o carpete de madeira é o com mais fácil instalação. Por isso, muitas pessoas se arriscam a instalar sozinhos.

Para instalar, será necessário colocar uma camada de manta de separação, principalmente se a colocação será por cima de outro piso. Depois disso, basta encaixar as peças do carpete de madeira sobre a área. Para finalizar e segurar tudo no lugar, os rodapés são instalados nas extremidades de toda a área.