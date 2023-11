25 Ambientes Perfeitos com Lustre Pendente Aramado | Muitas Inspirações e Ideias Usando Pendente Aramado

O pendente aramado duplo possui dois pontos de luz que saem do mesmo local. Por isso, esse modelo possui duas lâmpadas.

Para criar um efeito assimétrico no pendente, geralmente, uma das lâmpadas é posicionada um pouco mais acima e a outra abaixo.

Assim como a luminária pendente aramada, este modelo é muito versátil e popular. Porém, enquanto a luminária é utilizada com as lâmpadas em paralelo, respeitando uma distância, o pendente duplo terá uma iluminação mais concentrada já que os pontos de luz saem do mesmo local.