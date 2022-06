Parece mágica: cabe tudo nesse sobradinho de 70 m²

Sempre existem formas criativas de aplicar reformas e ampliações no lar. Basta ter um pouquinho de espaço para somar algumas estruturas, e as boas ideias surgirão para proporcionar um pouco mais de conforto e aconchego. É claro que, para isto, a supervisão de um bom profissional é indispensável. Afinal, mais do que com o conforto, devemos nos preocupar com a segurança, especialmente falando de estruturas novas aplicadas em ampliações.

No projeto de hoje, falaremos de uma pequena casinha que recebeu uma ampliação muito especial. Localizada na Argentina, a moradia contava com apenas uma estrutura centralizada, onde o longo pátio era o principal protagonista do ambiente. Notaremos ao longo das descrições, que o projeto de ampliação realizado pelo escritório argentino Pop Arq, foi composto em um prédio lateral, onde novos ambientes foram adicionados para reforçar o conforto na residência de 70 m².

Embora o projeto tenha apostado em linhas simples, onde a praticidade foi a principal qualidade a ser trabalhada, a casa nos mostra ideias muito interessantes que poderão ser aplicadas à pequenas moradias. E para ver todos estes detalhes, convidamos você a seguir conosco para mais uma visita especial. Temos a certeza de que, com pequenas boas ideias. como estas, você também poderá ampliar os bons resultados no seu lar – seja por meio de reformas ou por meio de novas construções.

Aproveite e inspire-se!