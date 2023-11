14 Inspirações com Sofá de Pallet + Tudo Sobre Sofá Feito de Pallet

É muito fácil de fazer o seu próprio sofá de pallet.

Para produzir um sofá feito de pallet, você só irá precisar de:

Número de pallets iguais a quantidade de lugares que você quer que o sofá tenha (Por exemplo, 3 pallets para um sofá de 3 lugares);

Almofadas no tamanho dos pallets. A quantidade de almofadas também precisa ser igual ao número de pallets usados;

Pano para limpeza;

Pincel;

Lixa de madeira;

Verniz.

Antes de começar a preparar seu sofá de pallet, você precisará limpar bem os pallets e tirar qualquer resquício de pó e/ou sujeira.

Depois disso é hora de colocar a mão na massa! Comece lixando bem todos os pallets. Lixe até ter retirado quaisquer farpas ou desníveis da madeira. Depois de lixar, limpe mais uma vez com o pano de limpeza.

Agora é hora de passar a primeira camada de verniz. Faça isso usando um pincel, envernizando cada cantinho dos pallets. Então, deixe secar por algumas horas.

Após o verniz ter secado bem, lixe novamente e passe mais uma camada de verniz. Repita isso até perceber que a madeira está bem envernizada e protegida de infiltrações e cupins.

Com seus pallets bem envernizados, a estrutura do seu sofá está pronta. Coloque os pallets no local desejado, um ao lado do outro. Aí é só colocar as almofadas por cima e pronto, seu sofá de pallets está pronto!