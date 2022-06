Uma casa de linhas marcantes e muitos encantos

Hoje no homify teremos o prazer de conhecer uma casa elegante e repleta de boas ideias. Localizada em Porto-Vecchio, uma cidade na ilha francesa de Córsega, esta residência foi realizada pela equipe do Atelier d'architecture Eric Guerchon.

Ao comando do arquiteto francês Eric Gershon, os profissionais envolvidos tiveram o cuidado de construir do zero uma arquitetura de linhas horizontais, planos longos e diversas aberturas em vidro. Receptiva à luz natural e aos encantos de seu jardim simples e área de lazer relaxante, a arquitetura dispôs aos moradores uma série de elementos que trazem bem estar e tranquilidade ao dia-a-dia.

Através de sua fachada concisa, dificilmente percebemos a grandeza de seus espaços internos, deixando um leve gostinho de curiosidade para os que passam pela rua. No entanto, ao entrar e descobrir seu perímetro, descobrimos uma série de elementos de estética ampla, limpa, bela e intimista. Basta ver para crer, seguindo por este passeio que começamos exatamente agora!