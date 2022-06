Essa varanda rústica com cozinha em São Paulo é perfeita para reunir os amigos

Começamos o nosso tour com uma visão geral desta cobertura encantadora. Trata-se de um ambiente social completamente aberto e onde todas as áreas são integradas. Ou seja, há excelente fluidez, o que favorece a comunicação e o convívio. Vale observar o importante papel da iluminação e da cobertura, que trazem cuidadoso design aos planos verticais. Desta forma, a composição não se distribui apenas horizontalmente, preenchendo a visão com luminárias, vasos pendentes, madeira e bambu.