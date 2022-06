Essa porta discreta esconde uma casa com piscina incrível

Do outro lado da casa, encontramos a vista frontal de sua entrada, onde uma arquitetura sem adornos oferece uma imagem diferente e intrigante. Este ângulo apresenta-se mais frio e introvertido do que a área dos fundos, com poucas janelas e oferecendo uma sensação de grande segurança e privacidade aos moradores. Apesar disso, não deixa de ter uma abordagem elegante e com uma certa simplicidade que dialoga com toda a arquitetura.