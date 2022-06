Atrás da fachada sóbria, esta casa tem decoração colorida

Cores abrem portas de um mundo mágico. Com elas, podemos ter sensações, emoções e a representação de lembranças que ficam para sempre em nossa memória. Como exemplos, podemos citar a sensação de tranquilidade com a presença do azul, o sentimento amoroso na presença do vermelho ou mesmo a cor do primeiro carro que conquistamos.

Aproveitar este mundo mágico colorido para trabalhar a personalidade de um lar, é sempre uma boa ideia. Com equilíbrio, é possível chegar a ótimos resultados em diversos ambientes. No projeto que visitaremos hoje, desenhado pelo escritório argentino Karlen + Clemente Arquitectos, vamos notar a ótima distribuição de cores diferentes para diversos espaços. Em cada ambiente, poderemos notar diferentes sensações e, assim, poderemos notar a grande importância na escolha das cores para os ambientes do lar.

Portanto, siga conosco em mais uma agradável visita e vamos conferir juntos todos os detalhes decorativos que, certamente, nos trarão excelentes inspirações.

Aproveite!