Decorada com branco e tons claros, esta casa mostra o poder do estilo clean

A varanda coberta com o telhado amplamente inclinado, aproveita a boa iluminação natural presenta pelas estruturas abertas para valorizar a ótima varanda. O ótimo arejamento e a decoração inteiramente com elementos em tons claros oferecem um ponto de acolhimento perfeito para descanso em leitura no espaço às margens da casa. A presença da madeira na estrutura interna do telhado e o cenário externo do quintal, conferem um toque delicadamente rústico à área.