Ideias sensacionais para o quartos de casal

Para um casal ligado a arte e música, decorar o ambiente com informações coloridas e alegres, deixam a atmosfera do cômodo mais animada e divertida. Neste espaço assinado por Claudia Albertini, os elementos de decoração são vivos e traduzem a personalidade do morador, com toque de modernidade e arte urbana na medida certa. O destaque especial fica por conta da parede grafitada com um colorido desenho de estampas geométricas, valorizando ainda mais o ambiente do casal descolado.