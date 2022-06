Incrível: cabe tudo nos 30 m² desse apartamento pequeno

A sala de estar é formada por pequenas distribuições de espaço onde, no canto da parede um painel de gesso foi desenhado para servir como suporte à TV e também prateleira. O pequeno rack acompanha a mesma cor branca da parede, enquanto os objetos eletrônicos foram organizados utilizando as extremidades do pequeno móvel, distribuindo o som de maneira uniforme no ambiente.

Ao centro, pequenas caixas leves e facilmente removíveis foram utilizadas como mesinhas, servindo como ponto de apoio a objetos e eletrônicos. Elementos leves ajudam a liberar facilmente o espaço, já que, à noite, a sala de estar será utilizada como dormitório.

O piso laminado com textura de madeira é perfeito para distribuir a iluminação e para proporcionar a sensação de aconchego.