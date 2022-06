Antes e depois: essa reforma de casa é de cair o queixo

Essa casa passou de velha e deteriorada a moderna e convidativa. Primeiro, aproveitou-se o espaço vazio do antigo acesso de automóveis para construir um bloco de dois pisos que abriga a garagem no piso inferior e os quartos no piso superior. O anexo está separado do outro volume contíguo, mais baixo e horizontal. Esse edifício é a antiga casa com uma pele envolvente que a cobre e gera uma dupla fachada de acesso para trazer um espaço de transição entre a rua e o interior. Mais atrás, surge outro volume voltado para o jardim e para a piscina. O contraste gerado pelas diferentes proporções é enfatizado pela cor e pela pedra que traz movimento e calor ao conjunto, fazendo-o parecer maior e mais sofisticado.