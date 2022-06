10 salas de jantar super despojadas!

Adicionar um papel de parede chamativo ou uma parede com pintura, pode ser um ganho extra e muito interessante para um ambiente com poucos detalhes. Os grafismos na parede podem trazer um clima divertido com suas cores e formas, sem exigir muito tempo ou esforço na hora de se instalar o material. O mobiliário desta sala conta com um design refinado e marcado por linhas orgânicas e a suaves, que fazem um par perfeito com a ilustração do papel de parede adotado.