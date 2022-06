8 pisos maravilhosos para escolher para sua casa

O porcelanato é, atualmente, o revestimento para pisos favorito nos projetos arquitetônicos, graças à sua durabilidade, à sua alta resistência à abrasão, ao seu alto grau de impermeabilidade (em função da porosidade praticamente nula) e à grande variedade de cores e texturas. Ele é um tipo de piso cerâmico que imita variados elementos, como pedra, cimento, metal, madeira, tecido e até couro. É apresentado em placas de diversos tamanhos e tem fácil instalação. São três os tipos de porcelanato. O mais comum, chamado de técnico, polido ou natural, tem um brilho maior do que as pedras naturais e é escorregadio. O acetinado ou mate é fosco e causa menos desconforto visual no que se refere à impressão de frieza. Já o terceiro tipo, o rústico, é antiderrapante e, por isso, mais indicado para áreas externas. Cores claras funcionam muito bem em áreas internas e dão sensação de amplidão, o que é o caso do piso da sala de estar do projeto da designer de interiores e paisagista Iara Kílaris.