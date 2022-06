Casa moderna tem decoração de madeira discreta e elegante

Já no interior do imóvel, nos deparamos com o amplo espaço desenhado em torno do pé-direito duplo. Um conjunto de poltronas foi organizado em torno de uma pequena mesa de centro, onde as reuniões entre amigos e familiares poderão render ótimos momentos. As poltronas com ilustrações geométricas somam modernidade e conforto, oferecendo um acolhimento perfeito junto ao pequeno tapete retangular.

A escada com uma curva quase em 90º, traz suas linhas sobre o centro do hall, oferecendo um desenho belíssimo ao ambiente. Luminárias suspensas em diferentes alturas, mas com o mesmo design, marcam a beleza do espaço, que é ainda contemplado abundantemente pela iluminação natural das janelas.