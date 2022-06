De apê antiquado à morada elegante!

Wow! A luz do banheiro foi reforçada com a presença de uma janela ainda maior e mais moderna. O branco foi a escolha da vez e assim como a cozinha, este ambiente também teve que ser expandido. Agora, o banheiro está definitivamente de acordo com o nível do restante do apartamento. Ao invés de ter um pequeno gabinete encaixado embaixo da pia, foi colocado um segundo armário o que possibilita infinita possibilidades de organização!